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Кризис на Украине

Бойко: руководству Украины для достижения мира в Донбассе необходим диалог с обществом

Основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что диалог должен идти на фоне наличия политической воли и готовности к проведению прямых переговоров с Донбассом

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Украинская власть должна вести с обществом открытый диалог о происходящем в Донбассе и о шагах, которые намерена сделать для достижения мира в регионе. Об этом заявил основатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Должен быть честный и открытый диалог с обществом о том, что делается. Нужно сообщать, что наработаны такие-то предложения, такой-то сценарий, есть такая дорожная карта. Это может быть в разных формах - в форме референдума, в форме открытого диалога с людьми", - приводит в субботу его слова пресс-служба партии. Политик подчеркнул важность понимания гражданами того, что делает власть в этом направлении.

Между тем, продолжил он, диалог с обществом должен идти на фоне наличия политической воли и готовности к проведению прямых переговоров с Донецком и Луганском. Кроме того, добавил Бойко, украинский парламент должен быть готов принять необходимые для этого законы.

Во время инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для выполнения которой готов "пойти на все".

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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