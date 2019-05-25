Палестина призывает все страны не участвовать в экономическом форуме в Манаме

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Палестинцы призывают все государства отказаться от участия в организуемом совместно с США в конце июня в Манаме экономическом форуме. Об этом заявил в субботу телеканалу Al-Mayadeen генсек Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.

"Мы все отвергли проведение этого симпозиума в Манаме, - сказал он. - Просим все страны не участвовать в конференции и пересмотреть свои позиции".

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа является "главной опорой крайне правой израильской идеологии". "Соединенные Штаты затеяли игру, чтобы сеять страх в регионе", - отметил Арикат.

Форум в рамках "сделки века"

Около недели назад пресс-служба Белого дома сообщила, что США и Бахрейн планируют организовать форум по экономическим аспектам готовящейся Вашингтоном "сделки века" с 25 по 26 июня в Манаме, на котором в том числе будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций в Палестину. В заявлении подчеркивалось, что на конференции под названием "Мир ради процветания" будут обсуждаться возможные пути улучшения экономической ситуации в Палестине, в том числе то, как можно содействовать "быстрому росту частного сектора в стране".

В палестинском правительстве уже заявляли, что никакие официальные лица от него не поедут на форум. В контролирующем сектор Газа ХАМАС также призывали все стороны бойкотировать конференцию, отметив, что "палестинцы не променяют свои права, святыни и земли на какие-либо послабления и экономические проекты".

Между тем глава бахрейнского МИД Халед бен Ахмед Аль Халифа ранее заверил, что "Мир ради процветания" является частью усилий королевства "по расширению прав и возможностей палестинского народа посредством развития его потенциала и увеличения ресурсов, не преследуя никакой другой цели". ОАЭ приветствовали проведение данного слета, пообещав направить на него официальную делегацию.

В свою очередь, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах по ближневосточному урегулированию Джейсон Гринблатт ранее выразил уверенность в том, что "Палестина допустит ошибку, если не примет в нем участие".