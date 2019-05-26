Посол США призвал китайские власти к диалогу с Далай-ламой

ТАСС, 26 мая. Посол США в Китае Терри Брэнстад считает, что китайские власти должны начать диалог с Далай-ламой, которого не признают в азиатском государстве. С таким призывом Брэнстад выступил во время первой за два года поездки в Тибет, сообщили в субботу в американском посольстве в КНР.

"[Брэнстад] призвал правительство Китая к участию без каких-либо условий в конструктивном диалоге с Далай-ламой или его представителями, к поиску решения, которое отменит все противоречия", - указывается в распространенном посольством заявлении.

Также посол выразил обеспокоенность в связи со вмешательством Китая в религиозные дела Тибета. "Он отметил, что обеспокоен вмешательством китайского правительства в свободу вероисповедания тибетских буддистов", - сказано в тексте.

В тибетском буддизме школы гелугпа Далай-лама считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары - божества сострадания. Процесс передачи (тулку) от умершего Далай-ламы некоему ребенку продолжается несколько лет и сопровождается рядом верификационных обрядов, которые проводятся под надзором авторитетных лам.

Нынешний Далай-лама XIV с 1959 года, когда он покинул Тибет после поражения антикитайского восстания, живет в своей резиденции в индийском городе Дхармсала. Его встречи с западными лидерами, выступления на мероприятиях, в ходе которых поднимаются темы более широкой автономии для Тибета и расширения его территориальных пределов, вызывают резко отрицательную реакцию у китайского руководства.

Далай-лама рассматривается в Китае как "сепаратист, угрожающий единству нации". В ноябре прошлого года он посетил Монголию, что вызвало резко отрицательную реакцию в Пекине. Прежде МИД КНР требовал от Индии "прекратить использовать Далай-ламу, поскольку это наносит ущерб отношениям двух стран".