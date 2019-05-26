СМИ: партия "Новое Единство" лидирует на выборах в Европарламент в Латвии

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Партия "Новое Единство", возглавляющая нынешнее правительство Латвии, набирает наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись в субботу в балтийской республике. Эта политическая сила заручилась поддержкой 26,2% избирателей. Об этом в воскресенье сообщает местное информагентство LETA.

По данным агентства, после подсчета более 90% голосов второе место на выборах занимает представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие" с порядка 18% голосов избирателей. Лидер этой политической силы - отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков - баллотировался первым номером от списка "Согласия" на выборах в ЕП.

За "Согласием" следует коалиционное национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" - 16,4%. Еще 12,4% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития / За!", 6,4% - не представленную в парламенте партию "Русский союз Латвии" (РСЛ), а 5,4% - оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Близки к преодолению 5%-ного барьера оказались Латвийское объединение регионов - около 5% голосов - и ходящая в правящую коалицию Новая консервативная партия - около 4,3%.

Агентство также отмечает, что по крайней мере два мандата получат "Новое Единство" и "Согласие", по одному - нацблок, "Для развития / За!" и РСЛ. В соответствии с имеющимися результатами, неясна судьба только одного депутатского мандата - его могут получить нацблок, СЗК или "Новое Единство".

На данный момент результаты выборов свидетельствуют о том, что в ЕП от Латвии могут пройти лидеры нескольких списков - еврокомиссар Валдис Домбровскис от "Нового Единства", Ушаков от "Согласия", евродепутат Робертс Зиле от нацблока, политолог Иварс Иябс от "Для развития / За!" и лидер РСЛ и бывший европарламентарий Татьяна Жданок.

Выборы в ЕП

Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах государств. В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах в ЕП от страны было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. На выборах работали 998 участков - 954 на территории Латвии и еще 44 за рубежом.

Явка избирателей на выборах в ЕП в Латвии составила 33,51% - свои голоса отдали чуть более 473 тыс. граждан. Предварительные официальные результаты выборов в Европарламент в Латвии будут объявлены в полночь с 26 на 27 мая, когда голосование завершится во всех странах - участницах Евросоюза.