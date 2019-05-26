В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли пять населенных пунктов в республике

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз нарушили перемирие, обстреляв территории пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило шесть раз, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных боеприпасов - 299 единиц".

Обстрелам со стороны украинских силовиков, в частности, подверглись поселки Жабичево, Минеральное и Старомихайловка, а также села Спартак и Веселое, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка. Применялись минометы калибра 82 мм, вооружение БМП (боевой машиной пехоты) и БТР (бронетранспортеры), зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу в полночь 8 марта, украинские силовики нарушили его уже через пять минут после начала.