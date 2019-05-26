СМИ: Консервативная партия Эстонии нарушила запрет на агитацию в день выборов

ТАЛЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Возглавляющие список Консервативной народной партии (КНП) Эстонии на выборах в Европарламент (ЕП) Март Хельме и Мартин Хельме нарушили запрет на агитацию в день выборов в воскресенье. Об этом сообщила газета Postimees.

По информации издания, утром в воскресенье Хельме приняли участие в своей радиопередаче "Поговорим о деле", в которой призвали слушателей голосовать за их партию. Закон запрещает в день выборов агитацию в любом виде, отмечает Postimees.

Голосование в Эстонии

Голосование на выборах в Европарламент (ЕП) началось в Эстонии в воскресенье в 09:00 (совпадает с мск). Свои двери для избирателей открыли 444 участка, которые будут работать до 20:00. К полудню, как сообщила Республиканская избирательная комиссия, явка составила 29,1%. Самая высокая явка была в Тарту (33,7%), сама маленькая - в Ида-Вирумаа (17,1%).

Республиканская избирательная комиссия Эстонии ранее зарегистрировала для участия в выборах девять партий. Общее число кандидатов составляет 66 человек. Они будут вести борьбу за шесть мандатов ЕП. В случае выхода Великобритании из ЕС у Таллина появится еще один мандат в Европарламенте.

Ранее в Эстонии состоялось предварительное голосование, в котором приняли участие 223 870 человек, или 25,4% от общего числа избирателей. Из них 155 521 человек проголосовали в интернете, еще 68 349 - на участках.