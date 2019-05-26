Источник: белорусский спецназ получил российские минометы "Нона-М1"

ТАСС, 26 мая. Белорусские Силы специальных операций (ССО) получили российские буксируемые полуавтоматические минометы "Нона-М1". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в белорусских вооруженных силах.

"Мобильные подразделения ССО получили на вооружение более десяти российских минометов "Нона-М1", которые в настоящее время интенсивно эксплуатируются в ходе выполнения учебно-боевых задач", - проинформировал источник. По его словам, "Нона-М1" частично заменил 120-миллиметровые минометы 2Б11, также состоящие на вооружении ССО.

Источник добавил, что минометы "Нона-М1" эксплуатируются ССО в составе мобильных артиллерийских комплексов, в которые также входят грузовые автомобили МЗКТ-500200. "Таким образом, белорусские силы спецопераций получили высокомобильный артиллерийский комплекс, способный оказывать огневую поддержку на поле боя", - сообщил источник.

Буксируемый 120-миллиметровый нарезной полуавтоматический казнозарядный миномет 2Б23 "Нона-М1" производится "Мотовилихинскими заводами" (Пермь). Максимальная дальность стрельбы 2Б23 составляет 12,8 км, допускается применение 120-миллиметровых управляемых мин КМ-8 "Грань".