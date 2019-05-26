Макрон проголосовал на выборах в Европарламент

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в выборах в Европарламент. Как свидетельствует репортаж телеканала BFM, политик в сопровождении супруги Брижит прибыл на избирательный участок в городе Ле-Туке (департамент Па-де-Кале).

Именно в центральной части курортного города Ле-Туке у супругов Макрон находится большая вилла, которую Брижит унаследовала от своих родителей - богатых промышленников. Дом расположен всего в нескольких сотнях метров от мэрии, где работает избирательный участок, однако Макрон из соображений безопасности прибыл туда на автомобиле.

Президент пообщался с жителями города близ своего дома и на площади у мэрии. Общение проходило в присутствии большого числа охранников. В пятницу в Лионе (центральная часть страны) неизвестным была взорвана бомба, 13 человек были ранены. Из-за этого меры безопасности усилены по всей стране, особенно на избирательных участках.

Макрон уже неоднократно голосовал на различных выборах именно в Ле-Туке, где находится его неофициальная резиденция. Жители города хорошо знают его и обычно на выборах проявляют высокую активность, опережая по явке многие регионы. В это воскресенье к полудню явка в Ле-Туке составила 30%, тогда как по стране, согласно данным МВД, - 19,26%. На президентских выборах 2017 года Макрон получил в Ле-Туке в ходе второго тура поддержку в 81%, голосов, что стало рекордом, так как в четыре раза превысило показатель Марин Ле Пен и на 15% - уровень поддержки Макрона в целом по стране.

В это воскресенье после торжественного обеда с властями Ле-Туке Макрон отбудет в Париж. Ему предстоит из Елисейского дворца наблюдать за ходом выборов, ожидая первых результатов голосования.

Нынешние выборы, как отмечает газета Le Parisien, станут для Макрона первым серьезным электоральным испытанием за время его президентского срока и выявят, пользуются ли поддержкой выдвигаемые им идеи развития и усиления Евросоюза. По мнению ряда аналитиков, голосование может стать для части избирателей и способом выразить недовольство внутренними реформами, осуществляемыми Макроном на посту президента. И в лагере его левых критиков из движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция", и в рядах правых из "Национального объединения" Марин Ле Пен на всем протяжении кампании раздавались призывы "превратить выборы в подлинный референдум против политики президента".