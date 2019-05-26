СМИ: ведущая оппозиционная партия Судана отвергла призывы к всеобщей забастовке

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная партия Судана "Аль-Умма" ("Нация") под руководством Садыка аль-Махди отвергла в воскресенье призывы к проведению в стране на следующей неделе двухдневной всеобщей забастовки. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.

"Мы отвергаем всеобщую забастовку, объявленную некоторыми оппозиционными силами, - говорится в заявлении. - Наша партия заинтересована в продолжении взаимопонимания с Военным советом".

По мнению руководства "Аль-Умма", "всеобщая забастовка - это оружие, которое должно быть использовано только после достижения консенсуса [между всеми силами оппозиции]". "Некоторые откликнулись на призыв к ее проведению, несмотря на наши разногласия по поводу ее сроков и подготовительных мероприятий", - отмечалось в коммюнике партии.

В субботу оппозиционный альянс "За свободу и перемены" (ЗСП) призвал к проведению в стране всеобщей стачки - акция запланирована на 28-29 мая и охватит сотрудников как государственных, так и частных компаний и организаций. Согласно заявлению данной структуры, ее проведение обусловлено отсутствием прогресса на переговорах с Военным советом Судана о будущем переходном периоде и составе управляющего совета государства. По мнению ряда региональных наблюдателей, отказ "Аль-Умма", которая входит в ЗСП, свидетельствует о явном расколе внутри протестного движения на фоне зашедшего в тупик диалога с военными.

В настоящее время остается неясной судьба дальнейших переговоров между Военсоветом и оппозицией. 15 мая армия отложила на 72 часа диалог, заявив о намерении сначала полностью демонтировать баррикады перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка, и восстановить движение в центре столицы. Однако, когда спустя несколько дней совет обратился к оппозиционерам с предложением вернуться за стол переговоров, ответ так и не последовал.