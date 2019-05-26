СМИ: глава Военного совета Судана направляется с визитом в ОАЭ

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан нанесет в воскресенье визит в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, во время поездки аль-Бурхан встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как передают суданские СМИ, визит будет кратким и продлится один день.

В субботу аль-Бурхан побывал в Каире, где встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой с момента военного переворота в Судане 11 апреля, когда правившего страной 30 лет президента Омара аль-Башира свергнула армия, а управление государством взял на себя Военсовет. По итогам переговоров Каир и Хартум заключили соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Стороны договорились создать совместные комитеты по обеспечению безопасности границ, противодействию террору и обмену информацией.

Ранее сообщалось, что аль-Бурхан также примет участие в чрезвычайных саммитах Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в конце мая в Мекке по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. На них будет обсуждаться обстановка в регионе после серии нападений на торговые суда в территориальных водах ОАЭ и нефтяные объекты саудовского королевства.

В настоящее время диалог между советом и оппозицией в Судане о будущем переходном периоде и составе управляющего совета, а также перспективах создания органов власти застопорился. Альянс "За свободу и перемены" призвал к проведению в стране 28-29 мая всеобщей забастовки, которая охватит сотрудников как государственных, так и частных компаний и организаций. Проведение забастовки оппозиция обусловила отсутствием прогресса на переговорах с военными. Между тем, Военный совет заявил на минувшей неделе о готовности возобновить переговорный процесс.