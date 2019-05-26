Вновь назначенный премьер-министр Индии Моди принесет присягу 30 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Индии Рам Натх Ковинд приведет к присяге вновь назначенного премьер-министра Нарендру Моди в четверг, 30 мая. Об этом сообщается на странице президента Индии в Twitter.

"Президент приведет к присяге и примет клятву хранить гостайну у премьер-министра и других членов кабинета министров страны в 19 часов (16:30 мск) 30 мая 2019 года в Раштрапати-Бхаван [президентский дворец]", - указывается в сообщении.

В субботу президент Рам Натх Ковинд назначил лидера "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендру Моди премьер-министром после того, он был избран главой руководимого БДП правящего "Национально-демократического альянса" - что позволило Моди занять этот пост второй раз подряд. Президент предложил Моди сформировать правящий кабинет.

"Бхаратия джаната парти" получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), которая состоит из 543 избираемых депутатов (еще два назначаются) по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места.

В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В минувшее воскресенье, 19 мая, прошел финальный этап выборов.