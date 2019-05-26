МИД Ирана опроверг информацию о начале переговоров с США

ТАСС, 26 мая. Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о якобы начавшихся переговорах между представителями Тегерана и Вашингтона. Заявление официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави по данному поводу опубликовано в воскресенье на официальном сайте МИД Исламской Республики.

Мусави категорически отверг "сообщения, которые основывались на высказываниях кувейтского официального лица, о том, что Иран и США якобы приступили к двусторонним переговорам".

"Нет никаких ни прямых, ни опосредованных переговоров между Ираном и США", - указал Мусави.

14 мая духовный лидер и руководитель ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с депутатами меджлиса (парламента) и высшими чиновниками страны заявил, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США, чтобы продолжить сопротивление Вашингтону.

На следующий день президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами. По мнению Трампа, которое он выразил тогда на своей личной странице в сети Twitter, Иран вскоре захочет начать переговоры.