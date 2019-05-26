Премьер-министры Пакистана и Индии провели переговоры

ИСЛАМАБАД, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди в ходе телефонного разговора. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Премьер-министр Имран Хан сегодня поговорил с премьер-министром Нарендрой Моди и поздравил его с победой партии на выборах в парламент", - говорится в заявлении. Премьер-министр Пакистана озвучил свое желание относительно совместной работы двух государств на благо народов обеих стран, сообщил МИД.

В субботу президент Рам Натх Ковинд назначил лидера "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендру Моди премьер-министром после того, как он был избран главой руководимого БДП правящего "Национально-демократического альянса" - что позволило Моди занять этот пост второй раз подряд. Президент предложил Моди сформировать правящий кабинет.

"Бхаратия джаната парти" получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), которая состоит из 543 избираемых депутатов (еще два назначаются) по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места.