Явка на выборах в Европарламент впервые в истории выросла и приближается к 51%

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Явка на выборах в Европарламент выросла впервые в истории и приближается к 51%, на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году она составляла 42,61%. Об этом сообщил в воскресенье представитель Европарламента, объявляя первые итоги выборов в штаб-квартире ЕП в Брюсселе.

Он подчеркнул, что это предварительные данные по 27 странам ЕС без выходящей из сообщества Великобритании. По его словам, когда будут учтена явка в Соединенном Королевстве, где выборы прошли 23 мая, цифра может снизиться до 48% или подняться до 53%.