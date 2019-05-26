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Пять военных убиты при нападении боевиков на автоколонну на севере Нигерии

Пострадали два человека

ТАСС, 26 мая. По меньшей мере пять военнослужащих убиты в результате нападения, совершенного в воскресенье боевиками экстремистской группировки "Боко харам" на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя местных сил безопасности.

По его данным, экстремисты напали на автоколонну, находившуюся под охраной нигерийских военных, в регионе Дамбоа штата Борно. Как сообщил офицер армии Нигерии, "по меньшей мере пять военнослужащих убиты, двое получили ранения, несколько до сих пор считаются пропавшими без вести". По его словам, в результате атаки боевики захватили две военные машины.

В субботу жертвами экстремистов "Боко харам" стали не менее 25 военнослужащих, попавших в засаду, устроенную боевиками у одной из деревень в том же районе на северо-востоке страны.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - радикальная исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Со времени создания в 2009 году ее боевики убили в странах бассейна озера Чад около 20 тыс. человек, еще 2,6 млн потеряли кров.

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