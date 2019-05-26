Президент Румынии потребовал отставки правительства после референдума о правосудии

БУХАРЕСТ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в воскресенье сразу после закрытия избирательных участков, что по итогам референдума по вопросам правосудия, который проходил в стране одновременно с выборами в Европарламент, правительство Социал-демократической партии (СДП) должно уйти. Выступление главы государства транслировалось в прямом эфире основными телеканалами.

"Ясно, этот несчастный случай румынской демократии, как я его классифицировал, которым является правление СДП, должен исчезнуть, - заявил он. - После этого результата правительство СДП должно уйти. Это результат, который не может быть интерпретирован никаким другим образом".

Президент назвал явку румын на референдуме "сенсационной" и поблагодарил румын за то, что они "ясно и твердо высказались за корректную политику, независимое правосудие, за хорошее правление для румын и Румынии".

По данным Центрального избирательного бюро, на 21:00 (время совпадает с московским), когда закрылись избирательные участки, явка на референдуме составила 41,23%. Согласно румынскому законодательству, для того, чтобы референдум был признан состоявшимся в голосовании должны принять участие не менее 30% зарегистрированных избирателей и не менее 25% поданных бюллетеней должны быть действительными.

Уйдет ли в отставку правительство?

В ходе референдума румыны должны были ответить "да" или "нет" на два вопроса: "Согласны ли вы с запретом на амнистию и помилование преступлений, связанных с коррупцией?" и "Согласны ли вы с запретом на принятие правительством срочных постановлений в области преступлений, наказаний и судебной организации, а также с расширением права обжаловать постановления непосредственно в Конституционном суде?"

Многие обозреватели считают, что смысл вопросов для большинства избирателей был неясен, и голосование свелось просто к выбору между правящей СДП, с одной стороны, и оппозиционными партиями и президентом, - с другой. Ранее глава государства утверждал, что после того, как румыны на референдуме выскажутся против коррупции, в румынской политике возникнет "новый подход", который позволит "выбросить в мусорную яму истории нынешних провалившихся правителей". Такой вывод он делал, исходя из тезиса оппозиции, согласно которому СДП является партией коррупционеров.

В свою очередь, лидеры правящей коалиции утверждали, что результаты референдума не могут повлиять на парламентское большинство, которое формируется в результате общих выборов. Лидер СДП, спикер Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Ливиу Драгня отказался комментировать проведение плебисцита, опасаясь, что будет обвинен в попытке оказать влияние на избирателей. В 2016 году Драгня был осужден условно на два года за мошенничество на референдуме 2012 года.

Однако премьер-министр Виорика Дэнчилэ (СДП) не голосовала на референдуме, потому что "президент использует его в собственных интересах для свержения правительства и для нападок на СДП". Лидер входящего в правящую коалицию АЛДЕ, спикер Сената Кэлин Попеску-Тэричану назвал референдум "уловкой президента", чтобы "раньше времени начать собственную кампанию в преддверии президентских выборов", а также "тестом измерения собственной популярности". Учитывая все это, он "рекомендовал бойкотировать этот референдум".

В Румынии правоцентристский президент Клаус Йоханнис сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние, которое местные обозреватели называют "румыно-румынской войной", обостряется по мере приближения намеченных на конец этого года в стране президентских выборов.