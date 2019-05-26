Экзитпол: правящая в Польше партия Качиньского лидирует на выборах в Европарламент

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Правящая в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) лидирует на состоявшихся в республике выборах в Европейский парламент (ЕП). Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos и распространенного в воскресенье Польским телевидением после завершения голосования.

Согласно подсчетам социологов, за ЗиС проголосовали 42,2% избирателей. Комментируя победу, Качиньский заявил, что это хороший результат перед предстоящими в октябре в Польше выборами в национальный парламент. "Бой за будущее отечества состоится осенью. Мы должны победить. Это огромный вызов, с которым мы должны справиться", - сказал он.

Результат польской партии власти дает ее представителям 24 мандата в Европарламенте. Евродепутатами станут многие действующие представители правительства, включая бывшего премьер-министра, вице-премьера Беату Шидло и главу МВД Йоахима Брудзиньского.

Другие результаты

Объединение оппозиционных партий под названием "Европейская коалиция", по предварительным данным, получило 39,1% голосов. "Мы все ближе к победе. Мы должны быть вместе и тогда выиграем в октябре", - прокомментировал результаты лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина.

На третьем месте по итогам выборов в ЕП с результатом около 6,6% находится новая польская либеральная партия "Весна" защитника прав ЛГБТ Роберта Бедроня. На четвертом - объединение националистических и евроскептических партий и движений под названием "Конфедерация" (6,1%). Входящая в действующий парламент партия "Кукиз'15" и объединение "Левые вместе" не преодолели необходимый для получения мандатов пятипроцентный барьер.

Явка составила около 43%. В 2014 году этот показатель был 23,8%, в 2009 году - 24%, а в 2004 году, когда Польша впервые выбирала своих евродепутатов, - 20,9%.

Итоги во вторник

По данным Государственной избирательной комиссии и полиции, выборы в Польше прошли спокойно. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Было зафиксировано несколько десятков мелких правонарушений, которые не оказали значительного влияния на ход голосования.

Итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.

В новость были внесены изменения (23:14 мск) - приводится дополнительная информация.