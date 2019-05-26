Румынский премьер заявила, что правительство не намерено уходить в отставку

БУХАРЕСТ, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Румынии не намерено уходить в отставку по итогам прошедших в стране выборов в Европарламент и референдума по вопросам правосудия, несмотря на требование президента. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"У меня нет причин для этого, за мной стоят многочисленные румыны, которые верят в это правительство", - заявила в воскресенье премьер-министр Виорика Дэнчилэ. - "Это были выборы в Европарламент, а не в парламент Румынии. Если кто-то, действительно, хочет отставки правительства, пусть ставит вопрос о вотуме доверия".

"С моей точки зрения коалиция не должна пострадать, - сказал, в свою очередь, лидер социал-демократов, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня, который перечислил три стоящие перед партией задачи: "сохранить единство Социал-демократической партии (СДП), сохранить коалицию и не уступать правления".

По данным экзитполов, в ходе прошедших в Румынии выборов в Европарламент СДП и оппозиционная Национал-либеральная партия (НЛП) набрали одинаковое количество голосов - по 25,8%. Также успешно прошел проведенный по инициативе президента Румынии референдум, в ходе которого румыны высказались против коррупции. Эти результаты дали президенту Клаусу Йоханнису основания потребовать отставки правительства, возглавляемого социал-демократами.

В Румынии правоцентристский президент Клаус Йоханнис, опирающийся на ряд партий оппозиции, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние, которое местные обозреватели называют "румыно-румынской войной", обостряется по мере приближения президентских и парламентских выборов в стране.