СМИ: в правительстве Франции не будет перестановок по итогам выборов в Европарламент

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Елисейский дворец пока не планирует производить перестановки в правительстве после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент, на которых правящая партия Франции занимает второе место. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на источники в администрации президента.

"Реорганизации [правительства] не будет, - заявил источник телеканала. - Итоги европейских выборов никак не влияют на национальную ситуацию". Он заявил, что в Елисейском дворце выражают сожаление по поводу прогнозов на итоги выборов, отмечая, в то же время, что призыв к избирателям активно участвовать в голосовании был услышан, учитывая, что явка, по данным социологической службы Elabe, составила 52% на момент закрытия участков. Также в президентской администрации отметили, что большинство голосов все же получили проевропейские партии, что дает "президенту Республики [Эмманюэлю Макрону] простор для создания альянса европейских прогрессистов".

"Эти выборы подтверждают биполяризацию во французской политике, - поясняет источник. - Президентская партия является надежным оплотом против националистических партий".

В свою очередь, источник Agence France-Presse в Елисейском дворце заверил, что французские власти продолжат проводить политику, намеченную по итогам больших национальных дебатов. Они проходили с середины января по конец марта и были организованы по инициативе президента страны в ответ на протесты движения "желтых жилетов". В президентской администрации считают, что голосование на выборах в ЕП во Франции не было "санкционным", то есть избиратели, по их мнению, больше выступали за конкретную политическую силу и не против правящей партии и властей.

Социологическая служба Elabe опубликовала предварительные итоги голосования на евровыборах во Франции. По состоянию на 20:00 (21:00 мск) лидировала партия "Национальное объединение" с 24,2%, на втором месте - правящая партия "Республика на марше" с 22,4%. На третье место вышла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV), которая получает 12,7% голосов.