Лидер социал-демократов назвал кандидатов на пост президента Румынии от правящей коалиции

БУХАРЕСТ, 26 мая. /ТАСС/. Лидер румынских социал-демократов Ливиу Драгня сообщил в воскресенье, что кандидатом правящей коалиции (Социал-демократическая партия (СДП) и "Альянс либералов и демократов" (АЛДЕ) на пост президента страны, по его мнению, должна стать либо генеральный мэр Бухареста Габриела Фиря (СДП), либо лидер АЛДЕ Кэлин Попеску-Тэричану.

"Думаю, что СДП должна очень быстро назвать своего потенциального кандидата, - приводит слова политика агентство Agerpres. - Я понял, что АЛДЕ поддерживает Попеску-Тэричану. Нужно очень быстро будет сделать этот анализ, у кого из двух кандидатов от СДП и от АЛДЕ больше шансов избавить Румынию от этого человека, который сейчас в [президентском дворце] Котрочень [от президента Клауса Йоханниса]".

Драгня подчеркнул, что не претендует на звание кандидата на пост главы государства. "Я никогда не говорил, что хочу баллотироваться на пост президента, [хотя] многие требовали от меня этого", - сказал он.

Драгня является политиком, который подвергается в Румынии ожесточенным нападкам. Он обвиняется в коррупции и авторитарных методах руководства. После выборов 2016 года он должен был бы занять кресло премьера, однако сделать это ему не позволила судимость. Хотя правительство возглавляли другие социал-демократы, именно Драгня, сосредоточивший в своих руках значительную власть, согласно обозревателям, является "подлинным главой кабинета".

В понедельник 27 мая Высокий кассационный суд должен объявить решение по делу, по которому Драгня уже был приговорен судом первой инстанции к 3,5 годам лишения свободы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением и подлогу. Если он будет осужден окончательно, то его политической карьере придет конец.

В Румынии президент-правоцентрист Клаус Йоханнис, опирающийся на ряд оппозиционных партий, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние, которое местные обозреватели называют "румыно-румынской войной", обостряется по мере приближения президентских выборов, намеченных на конец этого года.