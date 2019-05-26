Представитель правящей партии Франции признала поражение на выборах в Европарламент

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Правящая партия Франции "Республика на марше" не побеждает на выборах в Европарламент, однако ее результат демонстрирует прочность позиций на фоне давления со стороны остальных политических объединений. Такое мнение высказала в воскресенье возглавляющая избирательный список правящей партии экс-министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

"На данный момент мы не побеждаем и сожалеем об этом", - заявила она в ходе выступления перед сторонниками, которое транслировал телеканал C-News. Тем не менее, Луазо напомнила, что движение, основанное президентом страны Эмманюэлем Макроном, достаточно молодое, однако подтверждает прочность своих позиций во французской политике. "Спустя два года после выборов президента, после шести месяцев тяжелого социального кризиса и избирательной кампании, где все направили свои усилия против президентского большинства, ["Республика на марше"] демонстрирует прочность", - отметила она.

"От нашего списка в Страсбург будут направлены более 20 евродепутатов, они станут самой крупной национальной делегацией в новой политической группе центристов, которая формируется, - добавила Луазо. - Сторонники [Макрона] будут оказывать значительный эффект на решения в этой группе и проводить амбициозные проекты, которые тоже будут нашими".

Социологическая служба Elabe опубликовала предварительные итоги голосования на евровыборах во Франции. При явке в 52% по состоянию на 21:15 (22:15 мск) лидировала партия "Национальное объединение" с 23,6%, на втором месте - "Республика на марше" с 22,4%. Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV), с 12,9%. Четвертый результат у "Республиканцев" - 8,4%, пятый - у Социалистической партии - 6,3%, столько же получила "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, который предоставлял возможность претендовать на место в Европарламенте.