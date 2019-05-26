Глава группы либералов считает, что выборы изменили баланс сил в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Выборы в Европарламент (ЕП), которые с 23 по 26 мая проходят в 28 странах Евросоюза, изменили баланс сил в этом евроинституте. Об этом заявил в воскресенье журналистам в Европарламенте глава фракции "Альянса либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) Ги Верхофстадт, к которой присоединилось движение президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше".

"Первые результаты и оценки выглядят для нас многообещающими, мы сможем сформировать новую фракцию примерно в 100 мандатов. Это будет ключевая фракция, потому что впервые за 40 лет две классические партии, социалисты и христианские демократы, не получат большинства, - отметил он. - Это значит, что, возможно, не будет прочного проевропейского большинства без помощи и участия нашей центристской группы".

По его словам, АЛДЕ "использует эти места, чтобы двигать ЕС в сторону более амбициозной Европы". "Сегодняшний вечер - исторический момент, потому что по итогам будет новый баланс сил в Европарламенте", - уверен он.

По предварительным прогнозам ЕП, АЛДЕ и "Республике на марше" достанется третье место в ЕП с 102 мандатами. Первое место займет крупнейшая политическая сила в Евросоюзе - Европейская народная партия со 173 мандатами, второе - "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" со 147.

Рекордная явка

Ранее представитель ЕП сообщил, что явка на проходящих в ЕС выборах выросла впервые с момента введения прямого голосования в 1979 году и приближается к 51%, в 2014 году она составляла 42,61%. Он подчеркнул, что это предварительные данные по 27 странам ЕС без выходящей из сообщества Великобритании. По его словам, когда будут учтена явка в Соединенном Королевстве, где выборы прошли 23 мая, показатель может снизиться до 48% или подняться до 52%.

После завершения голосования во всех странах ЕС в 23:00 (00:00 мск) Европарламент представит общие данные о результатах.