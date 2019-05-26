Социалисты лидируют на выборах в Европарламент в Испании

МАДРИД, 27 мая. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) лидирует на состоявшихся в воскресенье в королевстве выборах в Европарламент (ЕП) после обработки почти 95% протоколов. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Из 751 мандата в ЕП Испании принадлежат 54. ИСРП председателя правительства Педро Санчеса получает 20 кресел. Кандидатом от социалистов является глава МИД страны Жозеп Боррель. 72-летний дипломат занял пост министра в правительстве Санчеса летом 2018 года после вынесения вотума недоверия предыдущему кабинету консерваторов во главе с Мариано Рахоем.

С 1991 по 1996 год Боррель был министром общественных работ и транспорта в правительстве Фелипе Гонсалеса, затем занимал должность главы ЕП с 2004 по 2007 год. По данным газеты El Mundo, кабмин Испании рассчитывает, что Боррель может получить пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который с 2014 года занимает итальянка Федерика Могерини.

Согласно предварительным данным, консервативная Народная партия (НП) получает 12 мест в ЕП, центристская "Граждане" - семь, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - шесть. Впервые в ЕП проходит крайне правая "Вокс" с тремя мандатами. Кроме того, два кресла получает сепаратистская каталонская коалиция "Свободные для Европы". Ее кандидатом является бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию от испанского правосудия после незаконного референдума о независимости Каталонии.

Региональные и муниципальные выборы

В воскресенье в Испании состоялись региональная, муниципальные и европейские выборы. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и работали до 20:00 (21:00 мск). Как сообщили в Министерстве внутренних дел королевства, на 18:00 по местному времени (19:00 мск) явка как на выборах в ЕП, так и на муниципальных выборах составила около 50%.

Региональные парламентские выборы прошли в 12 из 17 испанских автономных сообществ: в Арагоне, Астурии, на Балеарских и Канарских островах, в Кантабрии, Кастилии-Ла-Манче, Кастилии-и-Леоне, Мадриде, Мурсии, Наварре, Риохе и Эстремадуре. Согласно предварительным данным после обработки части протоколов, ИСРП лидирует во всех автономных областях, кроме Кантабрии. В сообществе Мадрид социалисты могут одержать победу впервые за четверть века.

Тем не менее такие результаты не гарантируют ИСРП прихода к власти в данных регионах. В случае, если политическая сила не получает абсолютного большинства в региональных парламентах, ей нужно вести переговоры с другими политическими силами для возможной поддержки при формировании автономных правительств.

В ходе голосования в воскресенье испанцы также избирали местных представителей более чем в 8 тыс. населенных пунктов. По предварительным данным, по итогам выборов в испанской столице лидирует политическая сила "Мас Мадрид" действующего мэра Мануэлы Кармены.