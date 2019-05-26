Европейская народная партия и социал-демократы потеряли большинство в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Крупнейшее политическое объединение ЕС - христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), а также союз партий социалистической ориентации "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСТ) по итогам выборов в Европарламент 23-26 мая сохранили первое и второе места, однако впервые в истории потеряли совместное большинство мандатов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, обнародованные Европарламентом в ночь на понедельник.

Всего в ЕП 751 место. Для большинства необходимо иметь 376 мандатов, что и имели всегда в сумме ЕНП и ПАСТ. Однако в этот раз ЕНП получила 178 мандатов, потеряв 39 по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. А ПАСТ досталось 152 места - на 34 меньше, чем в прошлом ЕП.

"Все изменилось - большинство больше не в руках двух партий", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая является кандидатом на пост главы Еврокомиссии от "Альянса либералов и демократов за Европу".