РИМ, 27 мая. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию Италии партия "Лига" победила на выборах в Европарламент (ЕП). По результатам подсчета почти 100% бюллетеней, "Лига" набрала 34,3% голосов. Такие данные указаны в понедельник на сайте МВД, исполняющего функции избиркома.

Таким образом партия вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини стала первой по полярности в стране и значительно укрепила свои позиции в европейском законодательном органе. В прошлом созыве ЕП у "Лиги" было пять мест, в нынешнем партии должны отойти почти в шесть раз больше. Всего Италию на первом этапе будут представлять 73 евродепутата, а после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС республике достанутся еще три места.

Лидер "Лиги" - вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, известный своим критическим отношением к нынешнему устройству руководящих органов ЕС, уже заявил о намерении тесно сотрудничать в будущем ЕП с французским "Национальным объединением" Марин Ле Пен, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также Найджелом Фаражем, чья партия Вrexit - лидер выборов в Великобритании. Ранее Сальвини неоднократно выступал за пересмотр ряда европейских соглашений, а также неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и укрепление отношений с РФ.

Другие партии

На втором месте оказалась оппозиционная Демократическая партия (ДП), которая с 22,7% обошла вторую правящую партию - "Движение "5 звезд", чей результат едва достиг 17%.

Кроме того, в будущий ЕП прошла партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!", набравшая 8,7%. При этом сам 82-летний ветеран итальянской политики возглавлял избирательные списки в трех из пяти избирательных округах. Ранее он заявлял о своем намерении посвятить себя службе Италии в Европе.

Более 6% набрала партия "Братья Италии" Джорджи Мелони, во многом близкая "Лиге". Мелони уже назвала такой результат "большим успехом".

Другие партии, включая крайне правых, а также "зеленых" и коммунистов, не преодолели 4%-ый барьер для прохождения в ЕП. Всего на выборах было представлено 15 партий. Согласно окончательным данным, явка составила 56%, что примерно на 2% ниже, чем пять лет назад.

Италию на первом этапе будут представлять 73 евродепутата, а после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС Италии отойдут еще три места. Согласно первым подсчетам, "Лига" получит 28 мест (по сравнению с 5, которые представители партии занимали в ЕП прошлого созыва). 18 мест достанется ДП, у которой раньше было 31 место (на выборах пять лет назад эта партия получила 40% голосов). "Движение "5 звезд" утратит два места, направив в ЕП 15 своих представителей. В два раза сократятся места "Вперед, Италия!", которая получит шесть мест вместо 13 в прошлом созыве. Наконец, "Братья Италии" займут 5 мест. Одно место должно достаться партии из автономной области Трентино-Альто-Адидже, представляющей интересы немецкогорворящего меньшинства в Италии.