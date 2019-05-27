ЦИК Белоруссии предлагает провести выборы в Палату представителей 17 ноября

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии намерен предложить президенту страны назначить выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания на 17 ноября, а в Совет республики (верхнюю палату) - 7 ноября нынешнего года. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"Выборы в Палату представителей будем предлагать 17 ноября, а для выборов членов Совета республики - 7 ноября", - цитирует ее агентство БелТА.

В соответствии с белорусским законодательством, парламентские выборы своими указами назначает президент страны. Выборы в Палату представителей, в которую входят 110 парламентариев, проходят по мажоритарной системе. В Совет республики (палата территориального представительства) входят 64 парламентария. От каждой области и Минска тайным голосованием избираются на заседаниях парламентариев местных Советов депутатов базового уровня каждой области и столицы по восемь членов Совета республики. Восемь членов верхней палаты парламента назначаются президентом Белоруссии.