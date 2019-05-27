Служба госбезопасности Латвии получила 21 сигнал о возможных нарушениях на выборах в ЕП

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии получила 21 сигнал о возможных нарушениях при проведении выборов в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись в этой балтийской республике 25 мая. Об этом в понедельник сообщает СГБ.

"В целом СГБ получила 21 так называемый сигнал о возможных нарушениях, связанных с проведением выборов, или о противоправном влиянии на избирателей. Пока ни одного уголовного процесса не начато", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

По данным СГБ, уже завершилась проверка сигналов, которые были связаны с организацией выборов в день голосования, и в них не было констатировано признаков преступных деяний. О возможных недочетах были проинформированы соответствующие избирательные участки и Центральная избирательная комиссия.

"Также завершилась проверка двух сигналов, которые были связаны с возможным противоправным влиянием на избирателей, и одного сигнала о подкупе избирателей, по которому информация не подтвердилась. Еще в одном случае возможного подкупа избирателей проверка продолжается", - указывает СГБ.

Выборы в ЕП

Выборы в Европарламент проходили с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьировались из-за различий в законодательствах государств. В ЕП от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. Были открыты 998 участков - 954 на территории Латвии и еще 44 за рубежом. Явка избирателей составила 33,6% - свои голоса отдали чуть более 474 тыс. граждан.

Первое место заняла возглавляющая нынешнее правительство страны партия "Новое единство", второе - представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие", а третье - коалиционное национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Эти политические силы получили по два депутатских мандата в ЕП. В Европарламент от республики также прошли коалиционное объединение "Для развития / За!" и партия "Русский союз Латвии", которые получили по одному месту.

"Новое единство" в ЕП будут представлять еврокомиссар Валдис Домбровскис и евродепутат Сандра Калниете, "Согласие" - лидер партии и отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс, нацблок - европарламентарий Робертс Зиле и министр культуры Латвии Даце Мелбарде, "Для развития / За!" - политолог Иварс Иябс, а "Русский союз Латвии" - лидер партии и бывший европарламентарий Татьяна Жданок.