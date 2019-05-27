Рабинович и Бойко стали сопредседателями украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. В Киеве состоялся очередной съезд политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", на котором был рассмотрен ряд организационных вопросов в преддверии предстоящих на Украине 21 июля внеочередных парламентских выборов.

Делегаты избрали двух сопредседателей партии. Ими стали Вадим Рабинович, который и до этого являлся ее главой, а также Юрий Бойко, который был кандидатом от партии на минувших президентских выборах.

Виктор Медведчук, сохранив за собой пост главы политсовета партии, стал также председателем стратегического совета. Депутат рады Сергей Левочкин избран председателем Исполкома.

Согласно последним опросам общественного мнения, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает сейчас вторую строчку в рейтингах политических предпочтений украинцев, уступая лишь партии "Слуга народа" нового президента страны Владимира Зеленского.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" была создана в конце прошлого года путем объединения части бывшего "Оппозиционного блока", партии "За жизнь" и еще ряда оппозиционных политических сил Украины. Своими политическими целями партия провозглашает, в частности, мирное урегулирование конфликта в Донбассе путем предоставления ему статуса автономии, а также выступает за полную нормализацию отношений с РФ.