Глава МВД Великобритании стал девятым претендентом на пост премьер-министра страны

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид будет участвовать в борьбе за должность лидера правящей Консервативной партии, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй. Об этом в понедельник министр сообщил на своей странице в Twitter.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Нам нужно объединить людей, живущих в Соединенном Королевстве, восстановить их доверие друг к другу и создать для них новые возможности. Но нашей первоочередной и главной задачей должно быть осуществление Brexit", - говорится в видеообращении Джавида.

Букмекеры считают главу МВД одним из наиболее сильных претендентов на пост лидера тори и премьер-министра страны. Британские СМИ отмечают его 5-летний опыт пребывания на постах министра и заместителя министра в четырех разных ведомствах и считают политиком, который способен объединить расколотую Консервативную партию. Преимуществом Джавида может оказаться его нетипичное для консервативного политика происхождение. Он - выходец из семьи бедных пакистанских иммигрантов, закончивший государственную, а не частную школу, и не самый престижный университет.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили восемь политиков-тори. Это - считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, а также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.