Представители расколовшегося "Оппозиционного блока" ведут переговоры об объединении

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Представители расколовшейся украинской оппозиции пытаются договориться о том, чтобы вновь вместе пойти на досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля. Об этом сообщил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Идут переговоры об объединении оппозиционных сил. Участие в них принимаю я и Вадим Новинский [глава фракции "Оппозиционного блока" в Раде]. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы объединимся - у нас есть проблемы, присутствует и человеческий фактор. К тому же время сыграло против нас - парламентская кампания уже началась. Теперь нам буквально в течение пяти-семи дней нужно принять срочное и важное решение - объединяемся мы или нет. Но у нас точно есть общее желание объединиться ради победы", - пояснил депутат.

Рабинович уверен, что все действительно оппозиционные политики должны начать думать в первую очередь об интересах украинцев. "У меня есть полное право об этом говорить в том числе потому, что я, имея президентский рейтинг, снял свою кандидатуру в пользу Юрия Бойко. И если бы мы тогда не объединили усилия, то сегодня не было бы нашей партии, которая, напомню, во всех соцопросах занимает второе место, а вскоре и вовсе станет первой", - заявил он.

Политик также пригласил к активному сотрудничеству и руководителей крупнейших городов Украины.

"Я по-прежнему считаю, что и мэры крупных городов на юго-востоке должны идти с нами одной дорогой. Уверен, к нам должны присоединиться и Геннадий Кернес [мэр Харькова], и Геннадий Труханов [мэр Одессы]. Я сделаю все для того, чтобы объединение сил, желающих остановить войну, восстановить экономику, наказать виновных за все провалы страны, состоялось", - заключил Рабинович

В середине мая в СМИ появилась информация о том, что расколовшаяся незадолго до президентских выборов на Украине на две части партия "Оппозиционный блок" перед выборами в Верховную раду вновь начинает объединяться вокруг основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" по популярности пока проигрывает только "Слуге народа" (25,9%), набирая 15,7% и опережая "Блок Петра Порошенко" (13,9%) и "Батькивщину" (12,1%). У Александра Вилкула и его "Оппозиционного блока" всего 3,4%.