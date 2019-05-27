Первый зарубежный визит представители Зеленского совершили в Германию

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Первой страной, куда приехали с визитом представители нового украинского лидера Владимира Зеленского, стала Германия. Так, в понедельник в Берлин прибыл заместитель главы администрации президента Украины (АПУ) Вадим Пристайко.

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин", - сообщил в понедельник в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он также приложил фотографию совместно с Пристайко.

Мельник пояснил, что выбор Берлина в качестве первой страны для посещения внешнеполитической командой Зеленского связан с тем, что "отношения Украины и Германии имеют характер настоящего стратегического партнерства".