Вучич заявил, что Сербия ежегодно вкладывает в Косово €560-570 млн

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Официальный Белград ежегодно инвестирует в населенные сербами районы Косова и Метохии от €560 млн до €570 млн. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной Скупщине (парламенту) страны.

"Мы вкладываем в Косово и Метохию от €560 млн до €570 млн ежегодно. Это показывает нашу экономическую состоятельность и развитие. Конечно, этого недостаточно, но мы будем увеличивать помощь", - заявил Вучич.

Президент сообщил, что средства направляются на строительство домов, предприятий, финансирование школ и детсадов. Кроме того, действует адресная помощь и налоговые льготы.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.