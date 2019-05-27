Пенс пообещал вернуть в США останки всех погибших за рубежом американских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс пообещал в отмечаемый в понедельник День поминовения вернуть на родину останки всех погибших за рубежом американских военнослужащих. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона, где покоятся останки более 300 тыс. военнослужащих.

"Я могу заверить вас и заверить все семьи наших пропавших без вести [военнослужащих], что мы никогда не успокоимся, пока останки всех [погибших за рубежом американских] военнослужащих не будут обнаружены и похоронены на американской земле", - пообещал Пенс. Прямую трансляцию мероприятия вели новостные телекомпании США.

Как правило, в церемонии принимает участие американский лидер, но Дональд Трамп в данный момент находится с официальным визитом в Японии. Он посетил Арлингтонское кладбище в прошлый четверг и почтил память соотечественников, погибших в разное время на полях сражений.

Пенс напомнил, что в прошлом году глава Белого дома пообещал "никогда не прекращать усилий по выяснению судьбы 82 тыс. американских военнослужащих, которые все еще числятся пропавшими без вести" во время сражений. В качестве примера вице-президент указал то, как в августе прошлого года КНДР передала США останки американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны. Договоренность об этом была достигнута в ходе первого саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня.

Согласно данным Пентагона, с момента создания Соединенных Штатов 243 года назад "погибли за свободу своей страны и других государств" почти 1,2 млн американцев.

О Дне поминовения в США

В этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам. По одной из центральных улиц столицы традиционно проводится парад с участием ветеранов, а также членов исторических клубов, одетых в форму американских войск разных эпох. В три часа дня (22:00 мск) на территории всей страны будет объявлена минута молчания.

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, чтобы увековечить память погибших в Гражданской войне между Севером и Югом (1861-1865 гг.). Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище. К концу XIX века День поминовения отмечался уже почти по всей стране, а после Первой мировой войны в последний понедельник мая стали поминать павших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1971 году День поминовения объявлен общенациональным выходным.