Нетаньяху пообещал сделать все возможное для формирования коалиции в оставшиеся 48 часов

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в понедельник сделать все возможное для формирования за оставшиеся у него 48 часов правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов.

"Не стоит идти на лишние выборы, которые парализуют всю страну еще на полгода. Я буду делать все возможное для формирования правительства в ближайшие дни. Есть еще 48 часов. Можно еще реализовать волю избирателя и создать новое правое правительство, в оставшееся время я буду действовать изо всех сил для создания правительства", - сказал премьер в ходе выступления в Кнессете (парламенте страны), которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

29 мая истекает срок в 42 дня, отведенный законом Нетаньяху на формирование новой правительственной коалиции. Кнессет 21-го созыва ранее в понедельник утвердил в предварительном чтении законопроект о самороспуске. Подал документ на рассмотрение кабинета по указанию премьера депутат от "Ликуд" Мики Зохар. Государственное радио Израиля Kan сообщает, что в понедельник завершился без достижения каких-либо договоренностей очередной раунд коалиционных переговоров между Нетаньяху и главой партии "Наш дом - Израиль" Авигдором Либерманом.

Как ожидается, законопроект о роспуске парламента будет вынесен в Кнессет в первом чтении во вторник, а во втором и третьем чтениях - в среду, за несколько часов до истечения в 23:59 (время совпадает с московским) 29 мая отведенного Нетаньяху срока на формирование коалиции. Это произойдет только в случае окончательного провала коалиционных переговоров, отмечает Kan. Утверждение этого закона будет означать проведение повторных парламентских выборов через 90 дней, чего не случалось ни разу за 71 год существования современного Израиля. Как указывает радио, в таком случае повторные выборы будут назначены, скорее всего, на 3 сентября 2019 года.