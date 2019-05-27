Военный совет Судана заявил о готовности создать гражданский кабинет за три месяца

ТАСС, 27 мая. Военные власти Судана готовы сформировать гражданское правительство в стране в течение трех месяцев. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, заявил в понедельник заместитель главы переходного Военного совета Мухаммед Хамдан.

По его словам, военные "готовы в течение ближайших трех месяцев сформировать гражданский кабинет министров, часть в котором будет предоставлена членам оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Хамдан также отметил, что целью этого правительства должна стать подготовка ко всеобщим выборам в стране.

Член Военного совета указал, что военные "передадут власть правительству, в котором будут участвовать представители всех слоев суданского народа". По мнению Хамдана, "военные также являются участниками (процесса изменений), но другие стороны настаивают лишь на символическом участии военных в органах власти".

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года.