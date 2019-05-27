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Макрон и Меркель обсудили по телефону выбор нового главы Еврокомиссии

Лидеры двух стран подчеркнули, что не хотят выносить на публику разногласия по поводу возможного преемника Жан-Клода Юнкера

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых обсудил выбор кандидатуры нового главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в президентской администрации.

По его словам, лидеры двух стран подчеркнули, что не хотят выносить на публику разногласия по поводу возможного преемника нынешнего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и хотят, чтобы этот процесс прошел "идеально". В то же время Макрон настаивал на том, что так называемая система единого кандидата (Spitzenkandidat), когда пост главы ЕК достается преемнику от политической группы, получившей наибольшее число мест в Европарламенте, не применялась автоматически. Однако Меркель предпочитает придерживаться ее, уточнил источник агентства.

Группа центристов, в которую войдут участники евровыборов от основанной Макроном партии "Республика на марше", станут третьей по численности в новом составе ЕП. В этой связи президент заявил, что эта группа должна участвовать в процессе выбора кандидата.

По итогам выборов в Европарламент во Франции "Республика на марше" заняла второе место с 22,41% голосов. Первое место заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен с результатом 23,31% голосов. Сразу после выборов - 28 мая - главы государств и правительств Евросоюза проведут неформальный саммит ЕС для обсуждения их итогов, однако официальное утверждение нового главы Еврокомиссии должно произойти на июньском саммите сообщества.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФранцияЛе Пен, МаринМакрон, Эмманюэль
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