Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку, несмотря на призыв Зеленского

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не покинет свою должность до формирования нового парламента.

"Для себя я принял такое решение. Я считаю, что мое задание - вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы (назначены на 21 июля - прим. ТАСС), после чего я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - заявил Луценко в эфире телеканала ICTV.

Он уточнил, что готов покинуть должность "после того, как новый парламент сформирует новые органы власти", и "это дело будет в новых надежных руках".

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады после церемонии инаугурации, призвал уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Сделать это, по мнению нового главы государства, необходимо в течение двух месяцев. В начале мая Луценко заявлял, что не станет сожалеть в случае увольнения, но обратил внимание, что не считает такое решение правильным. Он также указывал, что не имеет ни моральных, ни юридических прав писать заявление об отставке.