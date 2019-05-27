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Кризис на Украине

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку, несмотря на призыв Зеленского

Юрий Луценко заявил, что готов покинуть должность после того, как новый парламент сформирует новые органы власти

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не покинет свою должность до формирования нового парламента.

"Для себя я принял такое решение. Я считаю, что мое задание - вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы (назначены на 21 июля - прим. ТАСС), после чего я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - заявил Луценко в эфире телеканала ICTV.

Он уточнил, что готов покинуть должность "после того, как новый парламент сформирует новые органы власти", и "это дело будет в новых надежных руках".

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады после церемонии инаугурации, призвал уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Сделать это, по мнению нового главы государства, необходимо в течение двух месяцев. В начале мая Луценко заявлял, что не станет сожалеть в случае увольнения, но обратил внимание, что не считает такое решение правильным. Он также указывал, что не имеет ни моральных, ни юридических прав писать заявление об отставке.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЛуценко, Юрий ВитальевичЗеленский, Владимир Александрович
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