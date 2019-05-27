Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются согласовать кандидатуру нового главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся во вторник на второй в этом месяце саммит, чтобы обсудить результаты прошедших 23-26 мая выборов в Европарламент, которые должны привести к смене руководства институтов сообщества. Этот процесс, как считают европейские источники, будет далеко не простым и может затянуться на долгие месяцы, так как большинство стран-членов выступает против нынешней системы назначения главы Еврокомиссии.

Выборы в Европарламент не сняли, а лишь усугубили эти противоречия. Ведущие фракции ЕП - христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и социал-демократы - впервые потеряли большинство. Это означает, что они не смогут продолжать уверенно выдвигать своих кандидатов на пост главы ЕК.

Чтобы решить, как быть дальше, и попытаться успеть к 1 ноября сформировать новый состав Еврокомиссии, уходящий глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренную встречу глав государств. Дискуссия на саммите будет носить предварительный характер. Все официальные решения предполагается принять на следующем плановом саммите в июне, если получится достичь согласия.

Система "единого кандидата"

Выборы в ЕП должны положить начало процессу распределения руководящих постов в институтах Евросоюза. 31 октября истекают полномочия главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и остальных 27 членов ЕК, а также главы Евросовета Дональда Туска и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. То есть к 1 ноября все институты ЕС должны быть "обновлены".

Камнем преткновения может стать назначение главы ЕК. Именно он обладает наиболее широкими полномочиями в Брюсселе. До 2014 года его просто назначали главы государств и правительств сообщества на закрытых саммитах. Это было оправдано, пока Евросоюз был просто международной организацией, а Еврокомиссия - технической координационной структурой.

Но по мере расширения Евросоюза и углубления интеграции его членов полномочия Еврокомиссии быстро росли, превращая ее фактически в транснациональное европейское правительство. Соответственно, возникла проблема демократии: если премьер-министров и президентов в странах ЕС определяют выборы, то главу Еврокомиссии просто назначали политические элиты.

В результате в подписанном в 2007 году Лиссабонском договоре о Евросоюзе появилась статья о необходимости учитывать результаты выборов в Европарламент при назначении главы Еврокомиссии. Соглашение, однако, не определяло никакой точной процедуры. Лишь к европейским выборам 2014 года оформилась система "единого кандидата", которую в Брюсселе называют на немецкий манер "шпиценкандидат" (Spitzenkandidat).

Ее суть заключается в том, что все ведущие фракции Европарламента определяют своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Победитель выборов, то есть единый кандидат от коалиции фракций, которые соберут большинство в Европарламенте, должен быть утвержден на этот пост саммитом ЕС и сессией Европарламента.

Утрата большинства

Итак, одна из проблем, которые выявили выборы в ЕП, - потеря большинства центристскими партиями, которые десятилетиями определяли политику ЕС. ЕНП, крупнейшее наднациональное политическое объединение Евросоюза, и второй по численности союз партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" хоть и сохранили первое и второе места по числу мандатов, но утратили суммарное большинство кресел в парламенте. Оно необходимо, чтобы представить на утверждение саммиту ЕС кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Таким образом, первоначальный план, по которому пост главы Еврокомиссии был практически гарантирован кандидату от ЕНП немцу Манфреду Веберу, провалился. После потери почти 20% "своих" мест в Европарламенте ЕНП вряд ли имеет моральное право продолжать выдвигать кандидатов на пост главы ЕК.

Велика вероятность, что им придется забыть гордость и партийные разногласия и создавать еврофильскую коалицию с социалистами и либералами, а, возможно, даже и с "зелеными", чтобы противостоять евроскептикам. Даже если это и произойдет, то кандидат от социалистов - первый вице-председатель Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс - также имеет мало шансов занять пост главы исполнительной власти ЕС по тем же причинам, что и Манфред Вебер.

"Неудобная" система

Не меньшей проблемой является то, что между лидерами Евросоюза нет согласия относительно системы "единого кандидата". Как сообщают европейские источники, около 11 стран выступают против нее, другие - за. Среди ярых противников системы, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, которого категорически не устраивает кандидат от ЕНП Манфред Вебер.

"Выступающие против системы "единого кандидата" считают, что Европейский совет (саммит ЕС) может выставить свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии, как это делалось до 2014 года. Совет уже заявлял, что юридически он не может быть ограничен в назначении кандидатуры, несмотря на резолюцию Европарламента, настаивающую на соблюдении системы", - пояснил корр. ТАСС источник в Совете ЕС.

Это очень серьезный юридический казус, ведь ЕС с юридической точки зрения все еще является не государством, а лишь международной организацией, несмотря на быстрый рост полномочий Брюсселя. Главным органом принятия решения в нем все еще является не Еврокомиссия и не Европарламент, а Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств ЕС. Резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже внутри ЕС, а все директивы Еврокомиссии вступают в силу только после утверждения их странами сообщества.

Только в этом году саммит ЕС уже отменил собственным решением действие 50-й статьи Лиссабонского соглашения о выходе страны из состава сообщества, которая предписывала Великобритании покинуть ЕС 29 марта - ровно через два года после официального письменного уведомления о Brexit. Евросовет просто постановил дать Лондону отсрочку на семь месяцев - до 31 октября 2019 года, одним росчерком пера изменив применение базового юридического документа ЕС.

Так что с юридической точки зрения Европейскому совет (саммиту ЕС) вполне хватает полномочий просто обойти неудобную систему назначения главы Еврокомиссии и назвать собственного кандидата.

Таким образом, ожидается, что на саммите развернется борьба между двумя лагерями - приверженцев сохранения системы "единого кандидата" и ее противников. При этом для утверждения кандидата на пост главы Еврокомиссии не нужно единогласное решение всех 28 лидеров - достаточно добиться большинства голосов. "Это означает, что ни одна отдельная страна не может наложить вето на решение, если есть большинство голосов", - добавил источник.

Теневой кандидат

Сейчас есть три реальных кандидата на пост главы ЕК от основных политических групп Европарламента. Это Манфред Вебер от ЕНП, Франс Тиммерманс от социалистов, а также кандидат от либералов - еврокомиссар по конкуренции в нынешней Еврокомиссии датчанка Маргрете Вестагер. Последняя имеет на руках сразу три козыря.

Во-первых, значительный политический успех своего объединения либеральных-демократов, которые вышли на третье место в Европарламенте, увеличив свое представительство в полтора раза - с 68 до 109 мандатов. Во-вторых, она женщина. Это сильный аргумент в нынешних условиях яростной борьбы в Брюсселе за гендерное равенство во всем, в том числе на руководящих постах евроинститутов.

Наконец, в-третьих, за последние пять лет на посту еврокомиссара по конкуренции она получила немалую популярность и известность, не в последнюю очередь многомиллиардными штрафами против ключевых американских компаний, в частности IT-гигантов Microsoft ("Майкрософт"), Apple ("Эппл") и Google ("Гугл"). В условиях усиливающихся разногласий между ЕС и США и продолжающейся торговой войны между ними такая известность придает ей ореол защитника европейских экономических интересов, который сможет вести Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.

Однако в кулуарах евроинститутов известно имя возможной теневой кандидатуры Совета ЕС, для назначения которого и необходимо "переломить" систему "единого кандидата". Это 68-летний француз Мишель Барнье - главный переговорщик ЕС на переговорах с Великобританией об условиях Brexit.

Он получил огромное уважение в Брюсселе и многих столицах континентальной Европы, загнав Великобританию в тупик на переговорах о выходе из ЕС, тем самым преподав жесткий урок политическим силам в других странах сообщества, которые вслед за Лондоном обдумывали такую возможность. Именно он является предпочтительным кандидатом для президента Франции и многих других лидеров стран Евросоюза.

По мнению европейских СМИ, брюссельских экспертов и источников в институтах ЕС, именно Барнье сейчас является наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии, хотя пока и остается в тени. Откуда его, вполне возможно, выведет предстоящий саммит ЕС.