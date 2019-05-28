{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Команда Зеленского ищет новые кадры для реформирования страны

Участником проекта LIFT может стать любой украинец

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого рассчитывает найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране. Об этом сообщается на странице команды главы государства в Facebook.

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT", - отмечается в сообщении.

Ее инициаторы пояснили, что цель проекта - "объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие". Участником проекта может стать "абсолютно каждый" гражданин Украины. "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - поясняется в сообщении.

Создатели проекта рассчитывают, что инновационная платформа LIFT поможет найти вакансию для специалистов и работать на изменение страны, рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной. Кроме того, новый проект позволяет "представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
СМИ: Филиппины отправят в Канаду вызвавшие конфликт контейнеры с мусором 30 мая
Перевалочный пункт для отправки мусора находится в Китае
Читать полностью