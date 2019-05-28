Команда Зеленского ищет новые кадры для реформирования страны

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого рассчитывает найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране. Об этом сообщается на странице команды главы государства в Facebook.

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT", - отмечается в сообщении.

Ее инициаторы пояснили, что цель проекта - "объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие". Участником проекта может стать "абсолютно каждый" гражданин Украины. "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - поясняется в сообщении.

Создатели проекта рассчитывают, что инновационная платформа LIFT поможет найти вакансию для специалистов и работать на изменение страны, рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной. Кроме того, новый проект позволяет "представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне".