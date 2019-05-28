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МИД КНР не располагает информацией о гражданах Китая, пострадавших в ДТП в Приморье

В результате происшествия погибли два человека

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Приморском крае гражданах КНР. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

"К настоящему времени мы не располагаем информацией о происшествии, но если речь идет о гражданах КНР, то мы будем внимательно следить за ситуацией", - заявил дипломат.

Как ранее сообщила пресс-служба Приморского края, в результате ДТП под городом Уссурийском с участием автобуса, перевозившего китайских туристов, пострадали 15 человек. Два человека погибли, один доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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