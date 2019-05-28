Премьер Литвы заявил о возможности перемен в составе кабмина в случае сохранения им поста

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы в случае сохранения его полномочий избранным президентом Гитанасом Науседой может быть значительно переформирован. Об этом во вторник заявил журналистам премьер Саулюс Сквернялис.

"Если бы решение было за мной, кабинет министров изменился бы значительно", - сказал он.

Премьер заверил, что готов сделать все необходимое, чтобы избранному главе государства не пришлось решать проблемы, которых можно избежать. "Я выступаю за стабильность, чтобы в начале работы президент не столкнулся с вызовами политического кризиса", - отметил Сквернялис.

Согласно конституции, после вступления вновь избранного президента в должность (инаугурация намечена на 12 июля) кабинет министров слагает перед ним полномочия. В течение 15 дней президент должен представить на утверждение парламенту кандидатуру премьера. Это может быть и прежний глава правительства, который в случае получения согласия парламента формирует свой кабинет. Затем состав правительства должен утвердить президент.

В воскресенье в Литве прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным результатам, победу одержал 55-летний экономист Науседа. Президент республики избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет.