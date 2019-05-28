СМИ: Нечирвана Барзани избрали новым президентом Иракского Курдистана

ТАСС, 28 мая. Парламент Иракского Курдистана избрал новым президентом региона Нечирвана Барзани, занимавшего пост главы кабинета министров автономии. Об этом сообщает во вторник телеканал Kurdistan 24.

По его данным, Барзани получил 68 голосов. На заседании присутствовал 81 парламентарий. Как отмечает телеканал, на сессии отсутствовали представители от партии Патриотический союз Курдистана (ПСК) и партии "Новое поколение" (Naway Nwe, New Generation).

На пост главы курдской автономии, помимо Нечирвана Барзани, претендовали еще четыре кандидата: Омид Абдулсалем Кадер, Мухаммед Хама Салех Кадер, Рибвар Азиз Мустафа и Хива Абдулла Хадер.

До 1 ноября 2017 года пост главы Иракского Курдистана занимал дядя избранного президента - Масуд Барзани, ушедший в отставку после проведения референдума о независимости автономии, вызвавшего политический кризис в регионе.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.