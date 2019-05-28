ЕС назначил на пост спецпредставителя по Венесуэле экс-главу МИД Уругвая

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила на пост спецпредставителя по Венесуэле экс-главу МИД Уругвая Энрике Иглесиаса. Об этом сообщила во вторник внешнеполитическая служба ЕС.

"Это назначение позволит обеспечить более состоятельный политический и дипломатический диалог ЕС со странами региона для урегулирования ситуации в Венесуэле", - говорится в заявлении. Иглесиас будет представлять ЕС в Международной контактной группе по Венесуэле, созданной по инициативе Могерини, а также консультировать Евросоюз по ситуации в отношении этого кризиса. Таким образом глава внешнеполитической службы ЕС делегировала свои полномочия по председательству в контактной группе бывшему главе МИД Уругвая.

Международная контактная группа была создана по инициативе ЕС в начале февраля сроком на 90 дней для согласования условий демократической передачи власти в этой стране и проведения новых президентских выборов. С тех пор прошло уже почти четыре месяца никаких практических результатов работа этой структуры не принесла, однако распускать ее ЕС явно не планирует.