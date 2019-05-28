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Спикер Национального собрания Республики Корея пригласил Путина выступить в его парламенте

Также Мун Хи Сан пригласил в Сеул председателя Госдумы Вячеслава Володина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным пригласил президента России Владимира Путина выступить в парламенте республики.

"У меня остался всего лишь один год в должности спикера Национального собрания. За это время я бы хотел увидеть выступление Владимира Путина в нашем парламенте, также хотелось бы увидеть визит Вячеслава Володина в [Южную] Корею", - сказал Мун Хи Сан.

"Спасибо за ваши слова, мы обязательно передадим нашему президенту желание корейской стороны увидеть его в Национальном собрании", - ответил Володин.

В июне прошлого года на пленарном заседании Госдумы выступил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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