Спикер Национального собрания Республики Корея пригласил Путина выступить в его парламенте

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным пригласил президента России Владимира Путина выступить в парламенте республики.

"У меня остался всего лишь один год в должности спикера Национального собрания. За это время я бы хотел увидеть выступление Владимира Путина в нашем парламенте, также хотелось бы увидеть визит Вячеслава Володина в [Южную] Корею", - сказал Мун Хи Сан.

"Спасибо за ваши слова, мы обязательно передадим нашему президенту желание корейской стороны увидеть его в Национальном собрании", - ответил Володин.

В июне прошлого года на пленарном заседании Госдумы выступил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.