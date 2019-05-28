Двух задержанных в Косове сотрудников ООН доставили в больницу

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Два сотрудника Миссии ООН в Косове (МООНК), задержанных ранее косовской полицией, доставлены в больницу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МООНК.

"МООНК с глубокой обеспокоенностью следит за событиями на севере Косова, включая задержание косовской полицией двух сотрудников ООН при исполнении ими своих обязанностей. Оба сотрудника были впоследствии переведены в больницу для лечения травм. Мы устанавливаем точные обстоятельства [инцидента] в тесной координации со всеми международными учреждениями на местах" - отмечается в заявлении пресс-службы.