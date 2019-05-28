{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове
Обновлено 

Двух задержанных в Косове сотрудников ООН доставили в больницу

Миссия устанавливает обстоятельства инцидента в координации с международными учреждениями
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Два сотрудника Миссии ООН в Косове (МООНК), задержанных ранее косовской полицией, доставлены в больницу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МООНК.

"МООНК с глубокой обеспокоенностью следит за событиями на севере Косова, включая задержание косовской полицией двух сотрудников ООН при исполнении ими своих обязанностей. Оба сотрудника были впоследствии переведены в больницу для лечения травм. Мы устанавливаем точные обстоятельства [инцидента] в тесной координации со всеми международными учреждениями на местах" - отмечается в заявлении пресс-службы. 

Теги
Обострение обстановки в Косове
Зеленский вернул гражданство Украины Саакашвили
Читать полностью