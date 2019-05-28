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Обострение обстановки в Косове
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Глава Миссии ООН в Косове призвал немедленно освободить задержанных сотрудников

Захир Танин пообещал ответить на любой ущерб персоналу организации "высокой степенью дипломатических и международно-правовых мер"
Специальный представитель генерального секретаря и глава миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Косове Захир Танин AP Photo/Richard Drew
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Специальный представитель генерального секретаря и глава миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Косове Захир Танин
© AP Photo/Richard Drew

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Специальный представитель генерального секретаря и глава миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Косове Захир Танин (МООНК) призвал немедленно освободить задержанных сотрудников организации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МООНК.

"Любой ущерб персоналу ООН будет встречен самой высокой степенью дипломатических и международно-правовых мер", - отмечается в документе.

Захир Танин также призвал "все стороны соблюдать принципы верховенства права... и содействовать восстановлению спокойствия и безопасности в районе".

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