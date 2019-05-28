Британский министр рассказал, при каких условиях опасность Brexit без сделки возрастет

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Нежелание Брюсселя вести переговоры по вопросу изменения соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза повысит вероятность реализации сценария Brexit без сделки. Об этом во вторник заявил министр внешней торговли Соединенного Королевства Лиам Фокс, информирует агентство Reuters.

"Если ЕС не захочет обсуждать какие-либо изменения... тогда, я думаю, это увеличит риск выхода [из ЕС] без сделки", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

В связи с невозможностью реализовать Brexit Мэй на прошлой неделе объявила, что 7 июня уйдет в отставку. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.