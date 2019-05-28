СМИ: оппозиционный кандидат в президенты Индонезии покинул страну

СИНГАПУР, 28 мая. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто покинул страну во вторник и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил новостному порталу Detik официальный представитель управления иммиграции республики Сэм Фернандо.

"В первой половине дня частный самолет вылетел из Джакарты в Дубай", - рассказал чиновник. По его словам, "кроме Субианто, на борту находились еще семь человек - несколько его помощников, двое россиян, а также граждане Германии и США". Представители предвыборного штаба политика отказались сообщить, когда их лидер планирует вернуться в Индонезию.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман на прошлой неделе объявил, что по результатам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник, генерал запаса Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и подали иск в конституционный суд. Как ожидается, решение по данному делу будет принято не позднее 28 июня.

После оглашения результатов выборов в Джакарте вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к гибели 8 человек, ранения получили более 900. Полиция считает акции заранее подготовленными, были задержаны свыше 450 подозреваемых в организации и участии в столкновениях демонстрантов и сотрудников органов правопорядка. Среди арестованных один из ближайших сторонников Субианто. Сам кандидат на пост президента неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к выступлениям.