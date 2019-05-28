В Госпогранслужбе Украины заверили, что не будут препятствовать въезду Саакашвили

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины не будет препятствовать въезду в страну бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом во вторник сообщил советник пограничного ведомства Украины Андрей Демченко.

"Госпогранслужба действует в рамках законодательства Украины, по отношению к гражданам Украины, в частности, отмечается, что граждане Украины при любых обстоятельствах не могут быть ограничены в праве въезда. Есть указ президента как известно, который, в том числе имеет пункты относительно гражданина Саакашвили, поэтому у пограничников к нему не будет вопросов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".