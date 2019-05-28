Бойко заявил, что взял под личный контроль ситуацию с поставками воды в Донбассе

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что партия взяла под свой контроль ситуацию с прекращением водоснабжения городов Донбасса.

"Это ужасная ситуация, мы берем ее под контроль, будет оформлен депутатский запрос. И я считаю, что если обломки этой власти не предпримут мер, мы потребуем их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте партии.

Бойко добавил, что отключение водоснабжения стало результатом непрофессионализма уходящей власти, повышения тарифов и урезания субсидий. "Мы берем ситуацию под свой контроль: пообщаемся с мэром и поможем людям получить воду", - сказал Юрий Бойко.

23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов компании "Вода Донбасса". Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек.

В марте 2019 года украинские предприятия - поставщики электроэнергии - уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании.